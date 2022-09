​Ventura fala em “sinal de normalização” com o PSD

André Ventura considera que o apoio do PSD ao candidato do Chega a vice-presidente da Assembleia da República é um “sinal de normalização” das relações entre os dois partidos.



“Cada vez mais fica claro que em 2026 tem de haver esta normalização para poder haver uma alternativa”, afirmou o líder do Chega, em declarações aos jornalistas no Parlamento.

André Ventura garante que não há nesta altura qualquer acordo com o PSD e diz que é apenas um respeito institucional.

Após duas rejeições, o Chega volta esta quinta-feira a apresentar um candidato a vice-presidente da Assembleia da República, o deputado Rui Paulo Sousa.

Desta vez, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, deu orientação aos deputados para votarem a favor do candidato do Chega, com luz verde do presidente do partido, Luís Montenegro.

A Renascença falou já esta tarde com alguns deputados. Há na bancada algum incómodo e quem diga não perceber esta aproximação ao Chega e sublinham que esta é apenas uma orientação, mas que os deputados votam como bem entendem.