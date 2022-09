​Ventura fala em “sinal de normalização” com o PSD

André Ventura revelou esta quinta-feira que o apoio do PSD ao candidato do Chega à vice-presidência da Assembleia da República foi combinado previamente com Luís Montenegro.

O presidente do partido considera que esta é a “normalização” que Rui Rio nunca quis, mas que Luís Montenegro está a ter uma atitude diferente.

“Era o caminho que devia ser feito para que possa haver uma alternativa” disse André Ventura aos jornalistas na Assembleia da República, sublinhando que “esta posição foi concertada com o líder do PSD e comigo, e é assim que deve ser” rematou o presidente do Chega.

Questionado pelos jornalistas, André Ventura diz que não se trata de nenhum acordo, apenas do reconhecimento do “respeito institucional”.

“Posso garantir que já houve contactos, mas não houve nenhum encontro presencial com Luís Montenegro”, diz André Ventura que saúda o papel do atual líder do PSD nesta eleição.

Os deputados do PSD receberam às 11h00 da manhã um email do líder da bancada parlamentar, onde Joaquim Miranda Sarmento pede aos deputados para votarem a favor do candidato do Chega.

A Renascença falou com alguns deputados que estranham esta indicação. Um deles refere não perceber esta aproximação ao Chega, outros dizem que esta atitude não é normal. Mas todos acabam por concluir que esta é uma orientação e que os deputados votam como querem.

Em março, os dois nomes apontados pelo Chega, Diogo Pacheco do Amorim e Miguel Mithá Ribeiro foram rejeitados. Mas também João Cotrim Figueiredo não conseguiu os votos para ser eleito. Os votos do PSD contribuíram para a rejeição destas candidaturas.

