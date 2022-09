"​Truque nas pensões". Paulo Rangel acusa António Costa de “maquiavelismo político”

O social-democrata Paulo Rangel acusa o primeiro-ministro, António Costa, de “maquiavelismo político”, ao anunciar um adiantamento nas pensões que pode culminar num corte.



Num discurso feito num almoço-conferência, em Ponta Delgada, nos Açores, o vice-presidente do PSD considera que o Governo não tem estado à altura das circunstâncias.

“Nós temos um Governo que aproveita a oportunidade de passar um cheque às pessoas para lhes retirar mil milhões de euros das suas pensões no futuro, sem falar verdade. Numa altura desta gravidade, com uma crise desta natureza, com uma guerra em curso, não há um primeiro-ministro que fale verdade ao país?”, atira Paulo Rangel.

“Há um primeiro-ministro que aproveita a necessidade de dar apoios para fazer um truque em que retira mil milhões de euros ao sistema de pensões. Isto é maquiavelismo político", acusa Paulo Rangel.

No plano internacional, o eurodeputado do PSD desafia o primeiro-ministro a fazer pressão na Europa para a construção de um gasoduto que ligue a Península Ibérica à Europa Central.

Paulo Rangel questiona onde está o peso político do primeiro-ministro, António Costa, e a “aliança preferencial” com o Presidente francês, Emmanuel Macron.