"Questão de igualdade e respeito". PSD recomenda aos deputados voto no candidato do Chega a vice-presidente da AR

O PSD recomenda aos seus deputados a votar a favor da eleição do candidato do Chega a vice-presidente da Assembleia da República.

Hoje de manhã os deputados do PSD receberam um mail, assinado pelo líder da bancada parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, a recomendar que viabilizem o nome agora proposto pelo Chega.

Informação foi avançada pelo jornal SOL e confirmada à Renascença por fonte da direção da bancada do PSD.

Depois de chumbados os nomes de Diogo Pacheco Amorim e de Gabriel Mithá Ribeiro, ontem o partido de André Ventura sugeriu o nome de Rui Paulo Sousa para a vice-presidência da Assembleia da República.

“É uma questão de igualdade e respeito”, revela um deputado do PSD à Renascença. “Podemos gostar ou não gostar do Chega, mas tem direito” a eleger um vice-presidente para a Assembleia da República, acrescenta.

Esta fonte acredita que esta indicação à bancada não foi mal recebida. “Há uma grande unanimidade” entre os deputados sobre este assunto, garante.

A escolha dos vice-presidentes tem sido tema de debate, desde que o Chega e a Iniciativa Liberal conseguiram um resultado que permite a eleição de um membro para esse lugar.

Esta quinta-feira, o líder parlamentar do PS já anunciou que vai chumbar o nome do Chega. Eurico Brilhante Dias revela que o partido discutiu o assunto e vai voltar a barrar o nome escolhido por André Ventura.

Para a eleição de um vice-presidente votam todos os deputados e é necessário uma maioria simples. Por outras palavras, Rui Paulo Sousa, do Chega, precisa de 116 votos a favor, o que significa que o PS (que tem 120 deputados) pode chumbar o nome, se assim o entender.

Por outro lado, os 77 deputados do PSD, agora com instruções para votarem favoravelmente, podem votar contra já que a votação decorre em urna fechada. Ou seja, este mail que recomenda a viabilização não garante a eleição do vice-presidente do Parlamento proposto pelo Chega.