​PCP entre a aflição pelo "reforço" de militantes e a ordem para "melhorar o estilo de trabalho" das direções locais

"A vida deu e dá razão ao PCP". Assim começa o capítulo 3 do projeto de resolução da Conferência Nacional que o PCP vai realizar em novembro, no Seixal. O documento, a que a Renascença teve acesso, não retira uma vírgula ao que têm sido as posições do partido sobre as polémicas dos últimos meses.



Os comunistas mantêm a "sua avaliação da situação nacional e internacional" e as "soluções e respostas necessárias para garantir a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo". Ou seja, a posição sobre o Orçamento do Estado para 2022 é igual à de outubro passado, como igual é a posição sobre a guerra na Ucrânia.

Então, para que serve a Conferência Nacional? Ora, sobre a sucessão de Jerónimo de Sousa na liderança do partido não há uma única linha no projeto de resolução. De resto, o próprio secretário-geral comunista, em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal "Público", atira que reduzir o evento do Seixal "a essa questão não é uma visão correta daquilo que se pretende".

Em boa verdade, não é nada que não possa ser resolvido ou definido numa eventual reunião do Comité Central que venha a ser convocada nos dias anteriores à Conferência Nacional. Mas, para já, Jerónimo de Sousa vai insistindo que a sua sucessão "um dia será", embora assuma que 18 anos de liderança "foi uma vida".

O auto-isolamento do PCP

O projeto de resolução da Conferência Nacional ignora, olimpicamente, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre - todos eles partidos com representação parlamentar. Os comunistas preferem distinguir o seu próprio mundo de "política alternativa" e confrontá-lo com a política "de direita decorrente da ação do Governo PS e das forças e projetos reacionários".

Neste último pacote os comunistas incluem o PSD, o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal que, "com agendas de natureza retrógrada, demagógica, neoliberal e fascizante, constituem uma ameaça aos direitos dos trabalhadores e do povo e ao futuro do País".

O PCP considera que "o PS e estas forças empolam e encenam uma oposição entre si quando, na verdade, desenvolvem em aspectos essenciais uma ação que é objetivamente convergente na defesa dos interesses do grande capital". É tudo metido no mesmo saco e é aqui que entra a necessidade da "política alternativa" dos comunistas.

É tido como urgente promover "o aumento dos salários e das pensões", a valorização e o reforço "dos direitos dos trabalhadores, as funções sociais do Estado e os serviços públicos, apoie a produção nacional, assegure o controlo público de empresas e setores estratégicos, garanta a justiça fiscal", lê-se na resolução da Conferência.