Novo aeroporto. PSD quer avaliação ambiental estratégica no prazo de um ano

Dois meses depois do primeiro encontro com António Costa onde se discutiu o novo aeroporto de Lisboa, Luís Montenegro escreveu uma carta ao primeiro-ministro onde defende a realização imediata de uma Avaliação Ambiental Estratégica sobre as localizações do Montijo e de Alcochete “e qualquer outra que o governo ou a entidade encarregue de fazer a AAE decidam fundamentada e tecnicamente incluir”.



Mas há mais. O líder do PSD defende que este estudo deve ser feito no prazo máximo de um ano e por “personalidades de reconhecido mérito técnico, académico e científico”.

Montenegro exige ainda “uma análise comparativa dos custos e prazos de execução de cada uma das localizações em estudo” para o novo aeroporto de Lisboa.

Na carta enviada ao primeiro-ministro, Luís Montenegro começa por dizer que a inteira responsabilidade da situação a que se chegou é do Governo socialista, que foi incapaz e incompetente de agir com prontidão.

O presidente do PSD lembra ainda a polémica com o decreto que foi depois revogado.

Montenegro volta a defender desde já obras de requalificação no aeroporto Humberto Delgado, obras que devem ser feitas pela concessionária.

Estas são as conclusões a que o PSD chegou depois de dois meses em que ouviu várias entidades ligadas ao sector aeroportuário, como as autoridades de navegação aérea, as ordens profissionais, sindicatos ou companhias aéreas e todos os grupos de organizações ambientalistas.

Nesta longa carta, onde Luís Montenegro acusa o Governo socialista de nada ter feito nos últimos sete anos, o líder do PSD reafirma que “cabe ao Governo decidir o caminho metodológico a seguir” que terá o apoio do PSD desde que sejam seguidas estas orientações.

A fechar a carta de quatro páginas, Luís Montenegro mostra disponibilidade para continuar o “diálogo construtivo” e avisa que da parte do PSD o “interlocutor técnico” do partido é o vice-presidente Miguel Pinto Luz.

Costa junta Montenegro e Pedro Nuno Santos

Uma hora depois de ter sido conhecida a carta do líder do PSD, o gabinete do primeiro-ministro respondia com a marcação de um encontro para sexta-feira, com uma delegação liderada por Luís Montenegro.

António Costa regista a reafirmação da "total disponibilidade para se alcançar a maior convergência possível” sobre “a estratégia de desenvolvimento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa” e, em especial, “da aceitação recíproca da metodologia a seguir”.

A reunião está marcada para sexta-feira à tarde e conta também com a presença do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

[notícia atualizada às 18h28]