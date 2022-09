Bolieiro desafia Açores a deixarem de estar “de mão estendida” à UE para se afastarem da “pequenez”

Chegou ao poder nos Açores em 2020, e agora desafia a Região Autónoma a virar-se para a dimensão marítima e para a disrupção. Qual? Na visão de José Manuel Bolieiro, o desafio passa por demonstrar “o valor que acrescentamos à Europa” e não estar apenas “de mão estendida” para Bruxelas.

“A disrupção que eu gostaria de ver na literacia dos povos insulares na nossa participação europeia, é de deixarmos de ter a mão estendida. E passarmos a ter capacidade demonstrativa do valor que acrescentamos à Europa”, insta o líder do Governo açoriano.

No discurso que abriu a primeira jornada interparlamentar do PSD, em Ponta Delgada, que junta os deputados dos vários órgãos, dos Açores à Europa, José Manuel Bolieiro sublinhou o potencial que existe na exploração do mar nos Açores. Caso contrário, o chefe do Governo açoriano considera que a Região Autónoma está condenada à “pequenez”.

“Se no entendimento do território só incluirmos a componente terrestre? Sim: isolamento, distanciamento, pequenez e demografia exígua”, afirma José Manuel Bolieiro, que aponta um caminho alternativo.

“Se incluirmos como devemos o espaço marítimo e o espaço aéreo, somos uma vantagem competitiva para a União Europeia”, atirou o líder do Governo Regional da Madeira (PSD/CDS). Na plateia estavam, por exemplo, os eurodeputados Paulo Rangel, José Manuel Fernandes, Maria da Graça Carvalho e Lídia Pereira.

Numa intervenção curta onde falou várias vezes em “regiões ultraperiféricas” da União Europeia, José Manuel Bolieiro pediu às administrações insulares para terem a capacidade de se “afirmar” perante os fóruns europeus.

As palavras de Bolieiro servem de tiro de partida ao primeiro encontro interparlamentar do PSD. A iniciativa, em articulação entre o PSD, o PSD Açores e o PPE (Partido Popular Europeu), junta alguns deputados da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, alguns deputados à Assembleia da República e também os eurodeputados do PSD que estão no Parlamento Europeu.

O encontro inédito tem palco num hotel em Ponta Delgada e estende-se até à próxima sexta-feira.