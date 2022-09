Apesar do regime "não ser o ideal", Marcelo promulga construção da barragem do Pisão

O Presidente da República promulgou esta terça-feira o diploma do Governo que contempla a construção da barragem do Pisão, “apesar de o regime adotado não ser o ideal”.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa manifesta reservas quanto à “proteção de direitos de eventuais atingidos e de duração muito longa”, mas justifica a decisão de promulgar a construção daquele empreendimento no concelho do Crato com “o consenso, sucessivamente reafirmado, acerca da importância essencial da Barragem do Pisão, o apoio manifesto da Associação Nacional de Municípios Portugueses e a vantagem de não tornar, na prática, mais difícil a concretização, em tempo útil, de uma prioridade já assumida”.

No início do mês, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que constitui o Empreendimento de Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos (EAHFM) do Crato, no distrito de Portalegre, como empreendimento de interesse público nacional.

De acordo com o documento, esta aprovação permite proceder à delimitação da respetiva área de intervenção, adotando medidas especiais necessárias à sua concretização no prazo de vigência do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através de uma “maior flexibilidade e celeridade” ao nível dos procedimentos administrativos aplicáveis às diferentes componentes do empreendimento.