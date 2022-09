BE acusa Governo de "profunda aldrabice" no cálculo das pensões

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) considerou hoje que os cálculos das pensões que o Governo enviou ao parlamento "são uma profunda aldrabice", pelo que o partido vai requerer a audição do Grupo de Estudos e Planeamento da Segurança Social.

"Acho absolutamente inaceitável que o Governo tenha dito que precisava de cortar na evolução das pensões sem nunca mostrar cálculos. E depois de o BE exigir esses cálculos, ter mandado um documento para a Assembleia da República que é ele, também, mais um truque, mais uma aldrabice", acusou Catarina Martins.

Para a dirigente bloquista, "não são cálculos nenhuns" o que está no documento enviado pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social para a Assembleia da República.

"O Governo mandou um papel que vale zero. Que diz algo como "se nós atualizássemos as pensões, mas não existisse inflação". As pensões têm de ser atualizadas porque há inflação", defendeu.

A coordenadora do BE falava aos jornalista no mercado do Fundão, no distrito de Castelo Branco, onde contactou com produtores locais e ouviu preocupações sobre o aumento da inflação e do impacto desta na sua atividade e no preço dos produtos.