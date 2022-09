Lisboa quer vender cinco terrenos para encaixar pelo menos 21 milhões

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) tenciona vender cinco lotes de terreno para construção de habitação. O executivo vai apresentar a proposta esta sexta-feira na reunião de Câmara, o que significa que a ideia ainda pode esbarrar na oposição.

Segundo a proposta, a que a Renascença teve acesso, os cinco terrenos todos juntos têm um valor base de licitação de 21,6 milhões de euros.

Até ao final do ano, o objetivo da autarquia é encaixar com outras vendas cerca de 100 milhões de euros para “reforçar a capacidade e flexibilidade orçamental e financeira do Município”.

“A Câmara tem de ter a possibilidade de se financiar e este é um pequeno contributo”, assume Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da CML à Renascença.

Na proposta que vai ser apresentada na sexta-feira pode ler-se que a capacidade financeira da autarquia lisboeta ficou “especialmente debilitada” com o aumento da despesa provocado pela pandemia.



Em causa estão cinco terrenos “que reúnem condições” para serem colocados no mercado, todos na freguesia do Lumiar.

Pode ler-se que, a autarquia liderada por Carlos Moedas acredita que o “atual contexto de mercado é adequado para renovar a oferta de terrenos para construção”.

O maior lote tem quase quatro mil metros quadrados e vai ser vendido no mínimo por 12 milhões e 200 mil euros. O lote onde a fasquia está mais baixa tem um valor de 515 mil euros de base de licitação.