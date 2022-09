Há três novos secretários de Estado. Costa chama autarca de Caminha para adjunto

O novo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro também esteve na equipa de Costa na Câmara de Lisboa, é dirigente nacional do PS e presidente do Conselho Regional do Norte.

A figura de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro não existia na orgânica do novo Governo. Miguel Alves vai ajudar António Costa na coordenação entre ministérios.

No anterior Governo, as funções de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro foram desempenhadas por Tiago Antunes, que neste executivo transitou para o cargo de secretário de Estado dos Assuntos Europeus.



Com a formação do novo Governo, em abril passado, António Costa optou por não ter na orgânica do seu executivo as funções de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, solução que agora retoma.



A equipa do novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, vai contar com dois secretários de Estado.

Ricardo Mestre, atual sub-diretor-geral de Saúde, será secretário de Estado da Saúde.

Margarida Fernandes Tavares, médica infecciologista no Hospital de São João, é a nova secretária de Estado da Promoção da Saúde.