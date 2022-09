PSD desafia Pizarro a debater estatuto do SNS e chama decreto ao Parlamento

É dada como que uma espécie de benefício da dúvida a Pizarro, com o dirigente do PSD a criticar o primeiro-ministro que acusa de não ter mostrado "disponibilidade para mudar de política, mas seria fundamental que o PS tivesse humildade de reconhecer que o caminho falhou".

Em declarações à Renascença, Baptista Leite critica o "conjunto de mudanças que não são o que consideramos necessário para a reforma do modelo de gestão, financiamento e reorganização que o SNS precisa", atirando à maioria absoluta que acusa de injetar "mais dinheiro e profissionais no SNS, mas apresenta piores resultados". Ou seja, para o PSD "há problemas graves de gestão".

Uma semana depois do pedido de apreciação parlamentar do decreto-lei que inclui o "bónus" das pensões, o PSD chama o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para debate no Parlamento.

Estatuto aprovado, mas "isto não tem a ver com promulgações do Presidente da República"

Face a um decreto promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa em pleno agosto, Baptista Leite argumenta que "isto não tem a ver com as questões políticas, nem com promulgações do Presidente da República, tem a ver com uma questão fundamental que é uma visão divergente".

O mal não está em Marcelo ter promulgado o decreto (com diversas dúvidas, de resto). O problema do novo estatuto do SNS é a "visão fechada do que devem ser as reformas", com Baptista Leite a chamar ao PSD a "obrigação de trazer esse debate e deixar claro que este não seria o nosso caminho".

Assim, "independentemente da promulgação do Presidente da República do estatuto e da regulamentação, este debate não pode ser feito nas costas do Parlamento, tem de ser feita de forma transparente", conclui o deputado.