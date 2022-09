Montenegro defende maior uniformização nas políticas fiscais da UE em vários setores

O presidente do PSD, Luís Montenegro, defende uma maior uniformização das políticas fiscais na União Europeia (UE) em vários setores e não apenas ao nível energético que, no caso de Portugal, considerou não se justificar.

“Eu aprecio muito os mecanismos de solidariedade da UE, mas no caso da fiscalidade eu gostava que a UE e todas as famílias políticas, incluindo a minha, pudessem na UE ter políticas de uniformização fiscal a mais níveis e não apenas na energia”, defendeu Luís Montenegro.

O presidente do PSD falava aos jornalistas em Viseu, no terceiro dia do programa “Sentir Portugal”, em reação à proposta da Comissão Europeia de uma taxação de 33% sobre os lucros extraordinários das empresas de petróleo, gás, carvão e refinarias, cujas receitas deverão ser “cobradas pelos Estados-membros e redirecionadas para os consumidores de energia”, para aliviar preços.

“Eu gostava que, quando se fala em tributar os rendimentos do trabalho, quando se fala em impostos indiretos como o IVA, houvesse uniformidade de condições fiscais, para que houvesse as mesmas condições de competitividade quer das famílias, quer das empresas na União Europeia”, acrescentou.

Luís Montenegro disse não saber como vai ser “exatamente a formulação final” desta proposta, mas alegou que “em Portugal há impostos a mais”, tanto na energia como noutros setores, para voltar a rejeitar uma nova taxa.