Rio assinala fim das funções como deputado e encerra "uma etapa" da sua vida

“A todos os que em mim confiaram, fica o meu sentido agradecimento. Aos que de mim divergiram, honesta e civilizadamente, deixo-lhes as minhas saudações democráticas”, assinalou.

"Cesso hoje as funções de deputado. Deixo de ter qualquer cargo político, encerrando assim uma etapa da minha vida”, refere numa mensagem na rede social Twitter.

O anterior presidente do PSD, Rui Rio, assinalou hoje o fim das suas funções como deputado na Assembleia da República, dizendo que encerra “uma etapa” da sua vida.

As notícias das saídas de Rio e Mota Pinto do parlamento, já aguardadas, foram avançadas pelo jornal Público, e deverão ser anunciados no primeiro plenário após as férias parlamentares, na quarta-feira.

Fonte da bancada social-democrata confirmou na segunda-feira à Lusa que o ex-presidente do PSD, Rui Rio, já tinha entregado o pedido de renúncia ao mandato de deputado, enquanto o anterior líder parlamentar, Paulo Mota Pinto, pediu a suspensão por cinco meses.

Rui Rio era deputado desde 2019, depois de ter exercido essas funções entre 1991 e 2001, antes de ser, durante outra década, presidente da Câmara Municipal do Porto.

Rui Rio, eleito pelo círculo do Porto, será substituído por António Cunha, de Penafiel, 15.º da lista, e que já esteve na Assembleia da República na anterior legislatura.

O ex-líder do PSD já tinha anunciado que deixaria o parlamento no início de setembro.

Já Paulo Mota Pinto foi líder parlamentar do PSD entre abril e julho deste ano - saiu a pedido do novo presidente do partido, Luís Montenegro -, tendo sido substituído à frente da bancada por Joaquim Miranda Sarmento.

Com o pedido de suspensão de funções de Mota Pinto, que tinha encabeçado a lista do PSD por Leiria, voltará à Assembleia da República João Carlos Barreiras Duarte, que já foi deputado e é irmão de outro antigo parlamentar e ex-secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte.