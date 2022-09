"Nem decidimos, nem excluímos". Primeiro-ministro admite taxar lucros excessivos das empresas

Logo no início da entrevista, o jornalista Pedro Santos Guerreiro interpelou Costa sobre a existência de um "truque" no apoio aos pensionistas, tendo em conta a perda de valor na pensão de 2024. Costa despachou que "não há truque nenhum, nem de retórica, nem de coisa nenhuma.

Sobre as pensões, António Costa recusa que os reformados venham a receber menos do que os trabalhadores ativos que irão receber 125 euros de apoio. O primeiro-ministro argumenta que o bónus de meia-pensão é um "suplemento extraordinário" que os pensionistas da Segurança Social irão receber a partir de 8 de outubro e os da Caixa Geral de Aposentações a 15 de outubro.

No novo formato do programa São Bento à Sexta, os (...)

Aumentos da Função Pública (muito) abaixo da inflação

Em relação à Função Pública, António Costa diz que os aumentos salariais não acompanham a subida de inflação automaticamente. O primeiro-ministro estima uma inflação de 7,4%, mas salienta que os "funcionários públicos não vão ter aumento de 7,4%".

E sobre a inflação, Costa explica que está a trabalhar num cenário de inflação a 2% e que essa é "a referência" para os aumentos dos funcionários públicos, insistindo que esta matéria está "sujeita à negociação coletiva".

Medidas para conter aumento dos juros? “É provável que venha a haver”

António Costa diz, também, que o Governo está a estudar a adoção de medidas para conter o aumento da prestação dos créditos à habitação, por via da subida dos juros.

"É provável que venha a haver", diz o primeiro-ministro que acrescenta que o Governo "está a analisar" as possibilidades que melhor se adequam à situação.

Desde as moratórias - tal como na pandemia -, à renegociação dos créditos ou, mesmo, a dedução dos juros no IRS.

Questionado sobre medidas de apoio às empresas, António Costa remete para o próximo dia 15: "Quinta-feira saberemos".

Novo aeroporto. Decisão até final de 2023

Sobre o novo aeroporto para a região de Lisboa, Costa saúda o "diálogo sereno" que tem tido com Luís Montengro, admitindo que estará para breve um acordo com o PSD.

O chefe do Governo confirma que será feita a avaliação ambiental estratégica sobre todas as localizações negociadas com Luís Montenegro e garante que a localização do novo aeroporto estará decidida até ao final de 2023.