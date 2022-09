Montenegro acusa Governo de fazer “operações de cosmética” na saúde

Luís Montenegro falava aos jornalistas, em Tabuaço, distrito de Viseu, onde cumpre o segundo dia do programa “Sentir Portugal”, sobre a notícia, avançada pela SIC, segundo a qual o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, Fernando Araújo, será nomeado diretor executivo do SNS.

O presidente do PSD acusou hoje o Governo de fazer “operações de cosmética” no Serviço Nacional de Saúde (SNS) ao mudar de pessoas mantendo a mesma política e afirmou que “fica tudo na mesma”.

No entender de Luís Montenegro, o “movimento legislativo que o Governo encetou com a criação do estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com a criação desta figura do CEO do SNS é basicamente o reflexo e a confusão de duas coisas”.

“Em primeiro lugar, do falhanço completo da política de saúde nos últimos anos e uma procura quase desesperada de tentar fazer algo diferente para ver se se produzem resultados diferentes”, começou por dizer.

Mas, continuou, a “questão essencial é que o primeiro-ministro assume que a política vai ser a mesma” e, com a mesma política, Luís Montenegro defendeu que “podem contratar os CEO que forem mais reputados, podem recrutar os ministros que forem mais ou menos politizados e partidarizados, os resultados não vão ser diferentes”.

Luís Montenegro sustentou que era necessário que “houvesse mais capacidade para que o SNS não tivesse encerramento de serviços essenciais como as urgências” ou que o SNS “pudesse corresponder às solicitações em matéria de marcação de consultas, de marcação de cirurgias” ou até “complementaridade com a oferta e capacidade instalada do setor privado e social”.