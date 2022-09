Lacerda Sales despede-se de secretário de Estado

António Lacerda Sales cessou hoje funções como secretário de Estado Adjunto e da Saúde, um cargo que diz ter exercido num contexto “de condições únicas”, e deixou uma palavra de reconhecimento à antiga ministra, Marta Temido.

“É com sentido de dever cumprido que hoje cesso as funções de secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Nesta e noutras missões sempre me orientou o propósito de servir o meu país. Considero um privilégio ter tido a oportunidade de o fazer também nestas funções de elevada responsabilidade e exigência, onde pude dar o melhor de mim ao serviço duma dimensão da existência humana à qual tenho dedicado toda a minha vida: A saúde”, escreve António Lacerda Sales, na sua página do Facebook.

Lacerda Sales era o secretário de Estado Adjunto e da Saúde da ex-ministra da Saúde, Marta Temido, que deixou o cargo na semana passada e foi substituída por Manuel Pizarro.