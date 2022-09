“Caridadezinha” e "assistencialismo". Ana Catarina Mendes atira-se às medidas do PSD

Ana Catarina Mendes foi o ponto final das Jornadas Parlamentares do PS, no distrito de Leiria. A ministra dos Assuntos Parlamentares escolheu o PSD como alvo preferencial. Antes dela, o atual líder da bancada também atacou propostas “assistencialistas” da oposição.

Na semana seguinte ao anúncio do pacote de combate aos efeitos da inflação por parte do Governo, Ana Catarina Mendes elogia as medidas escolhidas pelo executivo, classificando-as como “robustas e universais”. E repele as que foram apresentadas pelo maior partido da oposição.

Puxando a fita atrás, Ana Catarina Mendes compara o plano de emergência social apresentado pelo PSD com os que foram apresentados na altura em que os social-democratas estavam no poder.

“A única novidade é alterar o apoio das cantinas sociais para se dar um vale alimentar. Isto não é solidariedade. Isto é assistencialismo e caridade”, atira a ministra.

As palavras foram rebatidas com palmas por parte dos deputados socialistas. “A resposta à direita é sempre uma resposta de caridadezinha, de empobrecimento”, sentencia Ana Catarina Mendes.

No plano do combate aos efeitos da inflação, o sucessor de Ana Catarina Mendes na liderança do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias traçou as diferenças entre o PS e o PSD.

´É uma visão tutelar dos mais vulneráveis e mais pobres. Como se os mais pobres não soubessem como utilizar o rendimento que têm disponível”, aponta o responsável da bancada socialista.

“Nós nunca daríamos um vale alimentar. Nós somos o Partido Socialista, não queremos nenhuma tutela do rendimento dos mais vulneráveis”, garante.

Ana Catarina Mendes e Eurico Brilhante Dias dedicaram as últimas palavras a criticas as propostas da oposição e a lembrar a austeridade executada pelo PSD enquanto esteve no poder. As bandeiras da maioria absoluta, das “contas certas” e da coesão territorial foram constantemente abanadas, tanto pelo atual, como pela antiga líder parlamentar do PS.