Aeroporto de Lisboa? "O meu interlocutor é o doutor António Costa", garante líder do PSD

O líder do PSD, Luís Montenegro, admitiu esta segunda-feira que o único interlocutor com quem fala no Governo sobre o aeroporto é o primeiro-ministro, António Costa, e assumiu que tem havido diálogo, apesar de se manter discreto.

“Tenho utilizado toda a descrição e recato a comentar o processo de diálogo que nós abrimos com o Governo a esse respeito, mas não é novidade para ninguém que a condição que eu coloquei, inicial, para poder haver esse diálogo era que nos entendêssemos quanto a uma metodologia”, afirmou Luís Montenegro.

O líder do PSD falava à chegada a Mangualde, para uma assembleia distrital do partido, no distrito de Viseu, onde esta semana cumpre a primeira semana do programa “Sentir Portugal”, que fez coincidir com o fim da entrevista do primeiro-ministro à TVI.

“Estamos efetivamente a manter esse diálogo aberto, os dois, já agora, para que fique claro, o doutor António Costa não o quis assumir, mas eu assumo-o. As conversas que temos tido são a dois, o meu interlocutor é o doutor António Costa, primeiro-ministro”, sublinhou.

Luís Montenegro acrescentou que não fala “diretamente com o ministro das Infraestruturas” e, isso, destacou, “é ponto assente, não vale a pena estar com subterfúgios, mais uma vez de linguagem, de retórica política”.

“Eu sou direto e era bom que o país também tivesse um primeiro-ministro direto, em vez de andar sempre a dissimular as coisas, enfim, é uma forma de ser, eu respeito, não é a minha”, acusou.

E, para falar “de uma forma direta”, assumiu que os dois responsáveis políticos estão “a caminhar no sentido de obter um entendimento quanto à metodologia” do novo aeroporto de Portugal e para o qual o PSD vai apresentar “balizas metodológicas” ao Governo.

Neste sentido, lembrou que é o primeiro-ministro e o Governo quem decide, a decisão não é da oposição, mas se o PSD se conseguir “rever nessa decisão, tanto melhor” para o processo avançar.

“Como o doutor António Costa disse, há condições para no espaço de uns meses, um ano, até ao final do próximo ano, o Governo poder tomar uma decisão com todos os elementos que do nosso ponto de vista são necessários para que essa decisão seja tomada”, disse.