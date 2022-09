Taxar lucros extraordinários? Deputados do PS "não eliminam opção", mas "há outras formas"

Numa visita esta manhã a uma empresa de moldes em Leiria, Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar não excluiu a hipótese de taxar os lucros extraordinários das empresas.

A discussão em torno do "windfall tax" voltou à baila na semana passada, quando Carlos César, presidente do PS, voltou a sugerir taxar os "lucros fabulosos com a desgraça dos outros". Essa opção foi também apoiada pelo eurodeputado socialista Pedro Marques, na Academia do PS, também na semana que passou.

Este imposto prevê cobrar taxas maiores às empresas que estão a ter lucros acima do normal por causa da crise provocada pela guerra na Ucrânia, que fez disparar os preços da energia. É uma medida que vai agora começar a ser aplicada pela Alemanha, por exemplo, segundo o chanceler Olaf Scholtz.

Agora, questionado sobre o tema, o líder da bancada parlamentar do PS afirma que o Governo já está a tomar medidas que "esmagam" os lucros das empresas de eletricidade e do gás. No entanto, não fecha a porta a políticas mais agressivas.