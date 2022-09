Santos Silva reafirma estratégia de confronto do PS com "a extrema-direita"

Augusto Santos Silva foi o nome escolhido para falar aos 120 deputados socialistas nas Jornadas Parlamentares do PS, e aproveitou o tempo de antena para insistir no papel do PS no combate à extrema-direita.

Na semana passada, na Academia Socialista, Carlos César afirmou, virado para os socialistas que "o que temos de ser e representar é sermos os melhores, e não os que mais atacam a direita, extrema-direita“ , numa alusão aos confrontos entre Augusto Santos Silva e André Ventura no Parlamento.

Numa potencial resposta, Augusto Santos Silva defende-se dizendo que "as circunstâncias vividas" por algumas pessoas, de maior vulnerabilidade, pobreza e insegurança podem torná-las em "presa fácil" de demagogias e populismos. E por isso, reafirma que é ao PS que cabe essa luta, e não à direita.



"Nós temos de fazer esse combate, quem quer que olhe para o que se passou este domingo na Suécia, ou para o que se está a passar em Itália, sabe que só a esquerda democrática pode fazer esse combate. Quem ficar à espera da direita para combater os populismos e os extremismos, pode bem esperar sentado", atira Santos Silva.

A frase do presidente da Assembleia da República soltou vários segundos de aplausos e reitera a estratégia de embate com o Chega no Parlamento.

Recado a André Ventura

Os primeiros minutos de intervenção serviram para Santos Silva lembrar que é deputado do PS, eleito pelo círculo fora da Europa, e que só assim poderia ser escolhido para presidente da Assembleia da República.

Também em jeito de resposta às críticas, o socialista lembra que o seu papel é fazer "cumprir escrupulosamente as obrigações constitucionais e regimentais", garantindo que não fará "nem mais, nem menos" do que isso.

Em resposta à moção de censura que o Chega apresentou à sua própria atuação enquanto presidente da Assembleia da República, Santos Silva repete que o que faz é "assegurar que o debate político se faça no respeito pelos valores democráticos" e na machadada final, avisa que "se algum ou alguma deputada não compreende isso, o tempo se encarregará de fazer com que ele ou ela compreenda", numa farpa a Ventura.

"Atenção" dos deputados do PS e a "oportunidade" de governar em maioria

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros chamou também a atenção dos deputados socialistas para os grupos mais vulneráveis e disse-lhes que o PS "não se pode esquecer" da sua base eleitoral.

Augusto Santos Silva lembrou aos parlamentares do PS que "somos governo, não somos oposição" e que por isso, devem focar-se nesse papel.

O atual presidente da Assembleia da República sugere que a maioria absoluta conquistada pelo PS cria "condições únicas para governar" e que, por isso, se trata de uma "oportunidade" que não deve ser "desperdiçada". Num incentivo aos parlamentares para que façam verdadeiras reformas no país, e que não se limitem a responder às crises.

Tal como tem sido hábito (incluindo no discurso de tomada de posse), Santos Silva insistiu na importância dos imigrantes para o nosso país. Uma das batalhas que tem também, direta ou indiretamente, travado com o Chega.