Energia. Montenegro desafia Costa a “erguer a sua voz” na UE contra aumento de impostos para empresas

O líder do PSD, Luís Montenegro, desafiou o primeiro-ministro, António Costa, a “erguer a sua voz” na União Europeia contra a tributação de lucros extraordinários das empresas no contexto de inflação elevada.

“Acho que esta é uma boa oportunidade para o senhor primeiro-ministro poder, junto da União Europeia, defender a sua posição, porque tanto quanto sei a posição dele é igual à minha”, ou seja, não concordar com a criação desse imposto, afirmou aos jornalistas, em Mortágua.

Luís Montenegro comentava as declarações do líder parlamentar do PS, que não excluiu o aprofundamento de medidas fiscais de combate a lucros extraordinários, mas considerou essencial que essa solução seja concertada na União Europeia para não deixar Portugal em “desvantagem”.

O presidente do PSD lembrou que “foi noticiado a semana passada que ele (António Costa) não concordava com a criação desse imposto sobre os chamados lucros extraordinários e não foi desmentido”.

“Portanto, se o primeiro-ministro entende que é essa a posição que o país deve adotar, creio que na União Europeia deve erguer a sua voz, tanto que ele reclamou tantas vezes que era preciso ser uma voz forte na Europa”, frisou.

Montenegro lembrou que já anunciou a posição do PSD há mais de um mês, mas considerou que “no PS a questão é mais controversa”.

“Nós, no PSD, não somos favoráveis à criação de mais nenhum imposto sobre as empresas, mesmo aquelas que têm, nesta fase, lucros de uma dimensão maior do que é habitual”, reiterou.