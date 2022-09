Pensões. António Costa volta a garantir que “ninguém vai receber menos” em 2024

António Costa, Secretário-Geral do Partido Socialista, garante aos pensionistas que "ninguém" vai receber menos em janeiro de 2024, do que o que em 2023. Por outras palavras, o primeiro-Ministro assegura que não vai existir um corte nas pensões em 2024.

Essa tem sido a principal crítica dos partidos da oposição às medidas anunciadas no início desta semana pelo Governo para o combate aos efeitos da inflação.

A Rentrée Socialista acontece na semana seguinte ao anúncio do Governo do pacote de medidas para o combate à inflação. Foi também este fim-de-semana que António Costa escolheu Manuel Pizarro para suceder a Marta Temido no ministério da Saúde.

O local escolhido não é por acaso: o PS conseguiu a primeira vitória de sempre nas legislativas em Leiria em janeiro deste ano, e no final do ano passado, Gonçalo Lopes tornou-se o primeiro socialista a vencer as autárquicas no concelho.

