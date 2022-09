Costa lembra quando o PS "não levava pancada de todo o lado" e garante que não tem "alergia ao PSD"

Apesar da nostalgia, o primeiro-Ministro considera que " é melhor " ter maioria absoluta do que não ter. Num discurso de 15 minutos, António Costa aproveitou para desejar um "excelente ano parlamentar" aos deputados socialistas e fez questão de desfazer qualquer linha vermelha com o PSD.

O discurso, virado para os 120 deputados socialistas, foi marcado pela boa disposição do secretário-geral do partido. Costa interpelou os parlamentares mais experientes para marcar as diferenças da anterior legislatura para agora , onde tem maioria absoluta.

No dia em que arranca as jornadas parlamentares do PS, em Leiria, António Costa recorda " os bons velhos tempos " em que o Partido Socialista tinha apoios no Parlamento, e " não levava pancada de todo o lado ".

Quando falava sobre o panorama político, o líder socialista explica que nunca quis dar a mão ao PSD para garantir que existe uma "alternativa governativa".

"Foi sempre por isso que eu sempre resisti à ideia de bloco central, não porque o PSD me suscite qualquer alergia, mas porque no dia em que não queiram o PS no Governo, sabem que há outros partidos que podem exercer as funções que exercemos", diz o primeiro-ministro, soltando um aplauso das várias mesas da quinta onde decorreu o jantar.

Apesar de assumir que quer ser uma "maioria de diálogo" e por isso admitir entendimentos com o PSD, Costa ressalva que o PS "não pode trair a vontade dos portugueses, que nos deram uma maioria". Rejeita por isso ser uma "maioria envergonhada" e promete representar a vontade das pessoas, sublinhando que "ganhe quem tem mais votos, que somos nós".

Este foi o segundo discurso de António Costa este domingo, que encerrou a Academia do PS e abriu as Jornadas Parlamentares do PS. O evento acontece até terça-feira, e vai ser encerrado com um discurso do presidente do PS, Carlos César.

O local escolhido é simbólico: em janeiro, o PS conseguiu a primeira vitória de sempre nas legislativas, e no ano passado, Gonçalo Lopes foi o primeiro socialista a vencer as autárquicas no concelho.