Ministro da Saúde “não garante qualquer mudança”, critica oposição

A oposição parlamentar defende que a escolha de Manuel Pizarro para ministro da Saúde “não garante qualquer mudança” nas políticas do setor.

Sucessor de Marta Temido, Manuel Pizarro vai tomar posse no sábado, às 18h00, anunciou esta sexta-feira a Presidência da República.



O PSD considera que a escolha de Manuel Pizarro para ministro da Saúde demonstra que o primeiro-ministro “está cada vez mais limitado” ao aparelho socialista, e criticou a indisponibilidade de António Costa para mudar de política para o SNS.

“Aquilo que preocupa o PSD são as afirmações do primeiro-ministro, António Costa, aquando da demissão da ministra Marta Temido, quando afirmou que, independentemente de quem viesse a ser o próximo ministro, que não estaria disponível para mudar de política, de rumo para o SNS”, criticou o deputado do PSD Ricardo Baptista Leite.

Para o social-democrata, o primeiro-ministro socialista “tem de reconhecer que as políticas públicas da saúde falharam e que é preciso mudar de rumo”.



“A escolha de Manuel Pizarro demonstra que António Costa, enquanto primeiro-ministro, está cada vez mais limitado àquilo que é o aparelho socialista”, defendeu.



Bloco de Esquerda. “Nada muda com a mesma política”



Na leitura da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, a escolha de Manuel Pizarro “não garante qualquer mudança”, salientando que “nada muda com a mesma política”.

Numa publicação na sua conta pessoal na rede social ‘Twitter’, a líder do BE sublinha que “a degradação do SNS [Serviço Nacional de Saúde] levou à demissão da anterior ministra”, Marta Temido.

“A escolha do novo ministro não garante qualquer mudança. Salvar o SNS exige fixação de profissionais, mais investimento e menos vetos de gaveta. Nada muda com a mesma política”, acrescentou.