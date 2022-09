Governo quer reflexão sobre cálculo das pensões, mas não para já

O ministro das Finanças lembrou ainda que “o apoio extraordinário aos pensionistas, no valor de meia pensão, que receberão no mês de outubro” e “os aumentos para o ano de 2023, serão os “maiores aumentos, desde há pelo menos 15 anos, desde que existe fórmula de cálculo de pensões, e essas são as duas decisões que o Governo anunciou, não anunciou mais nenhuma decisão”.

O governante insiste que “estamos perante uma situação excecional e, por isso, é uma reflexão para se fazer”, considerando, no entanto, que “não é uma reflexão que vá ser feita de imediato, de forma rápida, e precisa de ser ponderada, de ser debatida com a sua ponderação”.

Nesta reunião de ministros das finanças, serão mais uma vez votadas as candidaturas do ex-ministro das Finanças português, João Leão, e do luxemburguês, Pierre Gramegna, ao cargo de diretor executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

A votação já foi adiada duas vezes, por falta de consenso.

Fernando Medina admite que é “um processo que se tem vindo a revelar difícil, com duas candidaturas que são prestigiadas, mas, também, com insistência com a permanência de bloqueios, que faz com que ainda nenhum dos candidatos tenha conseguido reunir 80% dos votos dos votos”.