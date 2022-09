Enfermeiros veem nomeação de Pizarro com "apreensão e expectativa"

O Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU) disse esta sexta-feira que assiste à nomeação de Manuel Pizarro para ministro da Saúde, que sucede no cargo a Marta Temido, "com alguma apreensão, mas simultaneamente com expectativa".

Em comunicado enviado à Lusa, a presidente do SITEU, Gorete Pimentel, lembrou que Pizarro "já esteve no ministério enquanto secretário de Estado adjunto da Saúde num Governo socialista" e que "não olhou para os profissionais de enfermagem com a valorização devida".

"Houve até um retrocesso da profissão no que diz respeito às carreiras e reconhecimento da mesma", criticou a presidente do SITEU.

Ainda assim, Gorete Pimentel considera que "esta é uma oportunidade de ouro para o ministro da Saúde olhar para os problemas dos enfermeiros de forma diferente, mais consistente e empenhada, passando as soluções do papel à prática".