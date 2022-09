Marta Temido despede-se do Governo com aprovação da direção executiva do SNS

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a criação da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a ministra Marta Temido despediu-se do Governo.



“Ao novo ministro da Saúde desejo a maior sorte, trabalhar no Governo é trabalhar em equipa, eu continuarei a fazer o meu trabalho e terei outras formas de servir o meu país”, declarou a ministra demissionária da Saúde.

O primeiro-ministro, António Costa, disse que apresentaria o sucessor de Marta Temido após a aprovação do estatuto do SNS.

Questionada pelos jornalistas, a ministra da Saúde não respondeu quando vai abandonar o Governo.

Já a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, assegurou que a substituição de Marta Temido será feita quando o primeiro-ministro entender.

Em declarações aos jornalistas no final do Conselho de Ministros, Marta Temido justificou a demissão depois de ter feito uma avaliação do seu contexto pessoal e agradeceu a oportunidade por ter feito parte do Governo.