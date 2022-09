BE quer tributar lucros excessivos e fixar tetos por tipo de energia

A tributação dos lucros excessivos, a fixação de preços e margens por tipo de energia, a renegociação dos contratos das eólicas e a recuperação do controlo público da REN e EDP são propostas do Bloco de Esquerda (BE) para a crise energética.

"Portugal não deve ficar parado e deve agir. As propostas do Bloco de Esquerda para a energia são simples e não podemos perder tempo. É sexta-feira que na Europa se vão estar a discutir as questões da energia e o Governo português tem de ter posição sobre o que se faz na Europa e tem de ser capaz de agir no país", defendeu a coordenadora do BE, Catarina Martins, na conferência de imprensa para apresentar as propostas do partido para "retirar o mercado do sistema elétrico".

De acordo com a líder bloquista, o programa português para responder à inflação é seguramente um dos "mais incapazes" da Europa porque, "além de dar muito pouco a quem trabalha", não utiliza "os lucros excessivos para financiar um programa público que possa apoiar quem está a perder mais com a inflação".

Catarina Martins propôs assim "algumas medidas muito claras que devem ser adotadas" em Portugal, sugerindo que seja esta a posição do Governo português no conselho extraordinário dos ministros europeus da energia que decorre na sexta-feira.