PAN dá um "zero" à resposta do Governo às reais necessidades

A porta-voz do PAN defende que as medidas apresentadas pelo Governo de apoio às famílias "ficam muito aquém" das reais necessidades.

O primeiro-ministro anunciou, esta segunda-feira, após Conselho de Ministros, um pacote de medidas de combate à inflação. Decisões essas que "não vão ao encontro do que o PAN e os portugueses estavam à espera", afirmou Inês Sousa Real, em declarações aos jornalistas.

"Representam zero para algumas famílias e também para a transição energética que se impõe no contexto de guerra. Zero na redução dos escalões do IRS ou na descida do IRC, zero para os estudantes, quando Espanha atualizou as bolsas", lamentou a deputada única do PAN.