Livre diz que plano contra a inflação é curto e aponta oito lacunas

O deputado único do Livre, Rui Tavares, defendeu, esta segunda-feira, que o pacote do Governo para apoiar as famílias e pensionistas e combater a inflação é "demasiado pouco" e vem "demasiado tarde", apontando oito lacunas às oito medidas anunciadas.

"Tarde é melhor do que nunca e pouco é melhor do que nada, mas este plano vem demasiado tarde e é demasiado pouco", sublinhou Rui Tavares, na Assembleia da República, em declarações aos jornalistas.

Tavares enumerou aquelas que considerou serem as "oito lacunas" das oito medidas apresentadas pelo executivo de António Costa, entre elas, "a dimensão do próprio pacote", que tem um valor global de 2.400 milhões de euros.

"É 23 vezes menor do que o alemão. Sendo que a população é oito vezes menor e o PIB [Produto Interno Bruto] 17 vezes menor, está aquém", apontou.