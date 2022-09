Costa apresenta medidas ao Presidente da República antes da conferência de imprensa

O primeiro-ministro vai apresentar esta segunda-feira ao Presidente da República as medidas de apoio social aprovadas em Conselho de Ministros extraordinário, deslocando-se ao Palácio de Belém antes de as divulgar em conferência de imprensa.

Segundo fonte do Governo, após apresentar em primeira mão as medidas ao chefe de Estado, António Costa regressará ao Palácio Nacional da Ajuda, onde está a decorrer o Conselho de Ministros extraordinário.

A reunião do Conselho de Ministros extraordinário para aprovação de medidas de apoio às famílias para combater os efeitos da inflação começou pelas 15h00.

O anúncio das medidas está marcado para hoje, no final do conselho de ministros, mas só amanhã o governo irá explicar, de forma mais detalhada, o plano de resposta do governo ao aumento de preços.

O Governo agendou para amanhã de manhã - às 9 e meia - uma conferencia de imprensa do ministro das Finanças.

Fernando Medina, juntamente com a ministra do Trabalho, o ministro do Ambiente e o das Infraestruturas, vai explicar ao detalhe tudo o que for aprovado, no conselho de ministros desta segunda-feira.