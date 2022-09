Outsiders de Rio estão de volta. É um PSD “mais livre e respirável”

Margarida Balseiro Lopes, ex-líder da JSD e atual vice-presidente do PSD, e Duarte Marques, antigo deputado, têm uma coisa em comum: foram afastados do Parlamento pela direção de Rui Rio.

Agora voltam a ganhar protagonismo no partido. Margarida Balseiro Lopes é uma das seis pessoas escolhidas por Montenegro para a vice-presidência do partido. Duarte Marques apoiou Montenegro no braço de ferro com Moreira da Silva e agora diz-se “disponível” para servir o partido em qualquer cargo, incluindo o de eurodeputado.

Os dois foram oradores na Universidade de Verão do PSD, que terminou este domingo em Castelo de Vide.

“É fundamental” a presença de mulheres na direção

À Renascença, Margarida Balseiro Lopes destaca o “discurso e as ações” de Montenegro que mostram que há uma intenção de “aproveitar todos os talentos do PSD”. Ou seja, não há um ambiente de caça às bruxas com as pessoas que não apoiaram o atual líder, defende Margarida Balseiro Lopes.

A atual vice-presidente elogia um “esforço continuo e diário” feito para “trazer mais mulheres para a atividade política”. Margarida Balseiro Lopes é uma das duas mulheres presentes na recém-eleita direção.

“Não é só porque fica bem. É porque o exercício da atividade política sai beneficiada com as mulheres”, explica a antiga líder da JSD.

Manuela Ferreira Leite foi a única líder mulher do PSD na história do partido, mas questionada sobre quando pode voltar a haver uma mulher no comando, a antiga líder da Juventude Social Democrata reforça que “a liderança do PSD está bem entregue a Luís Montenegro, não só agora, como nos próximos anos”.