Montenegro diz que Costa “já está a matar” o próximo ministro da Saúde

Luís Montenegro, presidente do PSD, acredita que o primeiro-ministro “já está a matar” o próximo ministro da Saúde ao dizer que as políticas não vão mudar com a substituição de Marta Temido.

No encerramento da Universidade de Verão do PSD, o líder do maior partido da oposição fala em arrogância de António Costa e considera que a culpa dos problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) não foi apenas da ministra que agora se demitiu.

“O problema não era da ministra, ela pode ter dado as suas contribuições, mas o problema é do primeiro-ministro”, aponta Montenegro, referindo-se à postura do chefe de governo.

A demora na substituição é também um alvo, com o antigo líder parlamentar do PSD a ironizar o facto de Marta Temido permanecer mais 15 dias no Governo para tomar decisões importantes.