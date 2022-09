"Folclore" e "show off". ​Moedas critica medidas do Governo para mitigar efeitos da inflação

O presidente da Câmara de Lisboa critica o que diz ser "show off” e “folclore” do PS com as medidas que o Governo vai anunciar para mitigar os efeitos da inflação, no início da próxima semana.



O antigo comissário europeu foi recebido entre muitos aplausos pelas várias mesas compostas por alunos da Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide.

Moedas diz estar “curioso” pelo pacote de medidas, e antevê que o Governo aconselhe, por exemplo, a que “as lojas devem apagar as suas luzes” para poupar energia. Se for esse o caso, o presidente da Câmara de Lisboa considera que se tratam de políticas “populares”, mas que não são “estruturais”.

Mas a classificação escolhida não se aplica apenas às medidas imediatas. Para Moedas, trata-se da forma de fazer política do PS “cujo propósito é ter o poder pelo poder” e que toma medidas de “show off”, em oposição ao PSD, que segundo o antigo comissário europeu, é o “partido do trabalho”.

O autarca de Lisboa foi o convidado do penúltimo jantar da Universidade de Verão do PSD, que acontece até domingo em Castelo de Vide. Carlos Moedas apostou no ataque ao Partido Socialista no âmbito nacional e no contexto da Câmara Municipal, onde voltou a falar na “estratégia de desgaste” do PS na governação da autarquia.