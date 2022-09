​Duarte Marques defende novo aeroporto em Alcochete

Duarte Marques, antigo deputado do PSD por Santarém, defende a solução de Alcochete para o novo aeroporto de Lisboa.



A posição é assumida em declarações à Renascença, depois de alguns membros do partido terem sugerido que o novo aeroporto deve ser construído em Santarém.

Duarte Marques considera que Alcochete é a alternativa mais inteligente e lembra que também fica no distrito.

“Eu acho sempre bem que seja em Santarém, mas acho que até mais forte do que essa possibilidade é o facto de passarmos diretamente de um aeroporto temporário no Montijo para o aeroporto definitivo que é mais do que consensual que está previsto para Alcochete, que é distrito de Santarém, porque grande parte de Benavente apanha esse aeroporto”, afirma o antigo deputado do PSD.

Para Duarte Marques, Alcochete é a “hipótese mais verossímil, aquela que faz mais sentido e que está mais consensualizada”.

O antigo deputado está este sábado na Universidade de Verão do PSD, onde, esta noite, Leonor Beleza vai discursar.