PSD quer incluir Santarém nas possibilidades para o futuro aeroporto de Lisboa

O PSD quer incluir Santarém como possibilidade nas negociações com o Governo para a futura localização do aeroporto da região de Lisboa.

De acordo com a SIC, essa é uma hipótese que estará em cima da mesa e o principal rosto deste plano alternativo é o antigo acionista da TAP Humberto Pedrosa.

Segundo aquela estação televisiva, a alternativa ao Montijo seria construída junto à área de serviço de Santarém, na A1, a cerca de 80 quilómetros de Lisboa.

O plano já foi apresentado ao primeiro-ministro, António Costa, ao líder do PSD, Luís Montenegro e a 11 municípios da Lezíria do Tejo, incluindo a própria Câmara de Santarém que confirma ter sido contactada por promotores privados interessados em construir um aeroporto no concelho.

Esta versão vem ao encontro de uma notícia, inicialmente avançada pelo jornal Expresso, segundo a qual existe um grupo de investidores privados que anda há cerca de três anos a estudar a possibilidade de Santarém acolher o próximo aeroporto português.

Na notícia, de 19 de agosto, o Expresso escreve que o promotores do projeto admitem começar apenas como uma infraestrutura regional e, na versão mais curta, com uma pista e um investimento que poderá ser inferior a mil milhões de euros, sem investimento público.