"Portugal pode ser líder na diversificação e abastecimento de energia", diz Metsola

Portugal está bem colocado como fornecedor alternativo de energia, afirma a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Em declarações à Renascença à margem das Conferências do Estoril, Roberta Metsola considera que o país é uma das opções para diversificar as fontes de energia da Europa.

No final de uma visita a Portugal, a presidente do Parlamento Europeu não escondeu que sai satisfeita com contactos realizados.

“Portugal mostrou que pode ser um líder na diversificação e abastecimento de energia, é e tem sido um líder no investimento em renováveis. A Europa e o mundo podem olhar para Portugal como fornecedor de outros países e alguns estão a ficar bastante para trás. A Europa está definitivamente a olhar para Portugal e é por isso que vim e foi uma viagem muito boa”, declarou a responsável europeia.

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, defendeu o porto de Sines como porta de entrada do gás vindo de África para a Europa, e acredita que Moçambique é um desses mercados.

"A partir do momento em que esteja desbloqueada a construção da interligação de gás entre Portugal, Espanha, e Espanha e a França, todo o gás natural que possa vir desta região, pode entrar na Europa através do Porto de Sines", declarou numa conferência de imprensa em Maputo.



Metsola aprova suspensão de acordo com a Rússia

A presidente do Parlamento Europeu comentou ainda a suspensão do acordo que facilita os vistos a cidadãos russos, decidida esta semana pela União Europeia.



“A suspensão do acordo de facilitação significa que cada visto será tratado de forma individual. Isto não é apenas por questões de segurança, mas para que percebam que quando um país invade outro e mata indiscriminadamente mulheres e crianças, talvez não devam vir festejar para as nossas praias”, afirmou Roberta Metsola.

A presidente do Parlamento Europeu falou à Renascença e ao Observador após o encerramento das Conferências do Estoril, que receberam este ano cerca de 70 personalidades na Nova SBE, em Carcavelos.