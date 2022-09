Francisco Assis. “Não tenho a mesma intimidade com o Governo que Marques Mendes”

Francisco Assis aproveitou os primeiros minutos para justificar as recusas anteriores. O socialista, que nos últimos anos se destacou por ser contra a solução da 'Geringonça', explicou que só não aceitou antes o convite do PSD para não ser mal interpretado , numa altura em que ficou “isolado” no Partido Socialista.

Num terreno pouco habitual, Francisco Assis foi o convidado desta quinta-feira da Universidade de Verão do PSD. O presidente do Conselho Económico e Social (CES) e antigo líder parlamentar do PS foi, no entanto, recebido entre aplausos.

Agora, com maioria absoluta do PS, o presidente do CES destacou o facto de ser o convidado que se segue a Luís Marques Mendes (que discursou esta quarta-feira) e de enfatizar a capacidade que o comentador tem de “prever o futuro”.

No meio de alguns sorrisos, Assis garantiu não ter “a mesma intimidade com o Governo” do social democrata Luís Marques Mendes. Uma constatação que levantou risos na sala do hotel em Castelo de Vide. Apesar de ser do PS, e de já ter sido candidato à liderança socialista (em 2011, contra António José Seguro), Francisco Assis asssegura que Marques Mendes tem relações mais privilegiadas com o executivo de António Costa.

Diálogo entre PS e PSD e “governar à Guterres”

Governar ao centro em vez de fazer coligações com os partidos mais à esquerda ou mais à direita. O tema dominou a campanha das eleições legislativas deste ano, mas esvaziou-se quando o PS conquistou a maioria absoluta.

No entanto, Francisco Assis apelou várias vezes a “entendimentos” entre o PS e o PSD. Adepto da ala mais à direita do PS e crítico das coligações com o Bloco de Esquerda e PCP, Assis mencionou diversas vezes que os dois partidos do centrão “devem conseuir entender-se em questões fundamentais”.

O presidente do CES acredita que é possível governar com entendimentos entre os dois maiores partidos. Para sustentar a teoria, recordou os tempos em que foi líder parlamentar do PS (entre 1997 e 2002), altura em que António Guterres era primeiro-ministro e conseguiu aprovar quatro orçamentos sem maioria, com a ajuda das abstenções do PSD ou do CDS.

"Se houver algum entendimento mínimo, é possível uma governação sem ter maioria absoluta, e sem ter necessidade de recorrer ao apoio de partidos que têm divergências muito grandes em relação a partidos mais ao centro", sentencia o presidente do CES.

Crítica ao PCP pela nota sobre Gorbachev

Assumidamente um membro da ala mais à direita do PS, Francisco Assis não poupa nas críticas ao PCP pela nota de pesar que emitiu esta quarta-feira sobre Mikhail Gorbachev, texto onde nunca mencionou uma palavra de pesar pela morte do antigo líder da União Soviética.

Assis considera "estranho" que "ninguém se tenha indignado ainda" com a declaração do Partido Comunista. Diz o antigo líder parlamentar socialista que "ao lamentarem o trabalho do sr. Gorbachev", o PCP está a dizer que continua a identificar-se com um sistema "totalitário, que matou milhões de pessoas", acrescentando que a antiga União Soviética se tratou de "um dos sistemas mais bárbaros que a História da humanidade conheceu".