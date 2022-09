"Avante!" Festa do PCP arranca esta sexta com homenagem a José Saramago

A 46.ª edição da “Festa do Avante!” arranca esta sexta-feira na Quinta da Atalaia, concelho do Seixal, com uma visita do secretário-geral comunista às exposições do certame político-cultural e um concerto em homenagem à obra de José Saramago.

A abertura de portas está prevista para as 18h00 e uma hora depois Jerónimo de Sousa vai deslocar-se ao Espaço Central da 'Festa' para visitar as exposições.

Uma das exposições, “Crianças e pais com direitos, por um Portugal com futuro”, reflete a maior bandeira do PCP nos últimos anos: os direitos dos pais e das crianças.

Esta bandeira esteve na origem, por exemplo, da proposta para a criação de uma rede pública de creches. Outras propostas neste âmbito são a redução do número de horas de trabalho por semana.

A maioria dos debates vão ocorrer no sábado e domingo e na programação político-cultural o destaque de hoje vai para o concerto sinfónico “Música na palavra de Saramago”, pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa, homenagem por ocasião do centenário do nascimento do Nobel da Literatura português, José Saramago, antigo militante comunista.

O concerto terá início às 22h00 no palco principal e vai percorrer a obra do autor de “Ensaio sobre a Cegueira”, “Memorial do Convento”, “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”, “A Viagem do Elefante”, entre outros.

Uma hora antes, no espaço “CineAvante!”, será exibido “O Jovem Cunhal”, do realizador João Botelho.