Uma "desistência" que "não resolve problemas por si". Os partidos sobre a demissão de Temido

O PSD considerou esta terça-feira que a demissão da ministra da Saúde “peca por tardia” e representa a "falência da política de saúde do Governo”, pedindo “novas políticas” no setor, mais do que novos protagonistas.

O vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz reagia em conferência de imprensa à demissão da ministra da Saúde, Marta Temido, noticiada hoje de madrugada. Questionado sobre o perfil que o PSD entende dever ter o novo ministro, Pinto Luz disse que cabe a António Costa escolher o seu elenco, mas frisou que o importante será mudar de política na área da Saúde.

“A saída da ministra, já tarde na opinião do PSD, não resolve nenhum problema por si. O que importa saber neste momento é se irá António Costa mudar de rumo em termos de políticas de saúde? Ou, se pelo contrário, só escolherá um novo ministro e nada mudará.”

“São urgentes políticas novas, mais do que novos protagonistas. A falência do SNS é da responsabilidade do dr. António Costa”, acusou.

Pinto Luz acusou o Governo de ter uma visão “doutrinária, ideológica” da saúde “que se tornou irrealista e perigosa” e adianta: “Infelizmente, foi preciso morrer uma mãe [uma grávida transferida do Hospital de Santa Maria para o São Francisco Xavier por falta de vagas na neonatologia] para que a ministra se demitisse e António Costa tomasse numa decisão.”

Livre

O Livre considerou esta terça-feira que a demissão da ministra da Saúde, Marta Temido, pode ser interpretada como “uma desistência” do Governo de resolver os problemas na setor e exigiu “sinais claros” do primeiro-ministro.

Em comunicado, o partido representado no Parlamento por Rui Tavares defende que a demissão de Marta Temido, anunciada na madrugada de hoje, “manifesta a incapacidade de fazer face aos muitos sinais de disfuncionamento e degradação” do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“[A demissão] pode ser entendida como uma desistência [do Governo] quando aquilo de que precisamos é de ação.”

O partido recordou que esta demissão “surge na mesma noite em que foi divulgado mais um caso que gera preocupação em todos, com o falecimento de uma mulher grávida, em Lisboa”, enquanto estava a ser transferida para outro hospital por falta de vaga naquela em que se encontrava.

“Sem uma ação decisiva na defesa do SNS e sem um governo com a coragem de tomar medidas que invertam a situação crónica de suborçamentação de que padece, quem quer que venha a suceder a Marta Temido poderá não vir a ser senão um gestor do declínio do SNS”, advogou o partido da papoila.

"Perante um cenário tão grave, exige-se do primeiro-ministro sinais claros de apoio político a medidas estruturas de defesa" do SNS.

Bloco de Esquerda

Para a coordenadora do BE, Catarina Martins, o que aconteceu no Hospital de Santa Maria "não define o Serviço Nacional de Saúde (SNS) nem os profissionais de saúde" e também não "permite generalizações".

Face à demissão de Temido, a responsável bloquista destaca que "o Governo tem vindo a adiar sistematicamente todas as condições para o SNS trabalhar, não tem feito investimentos e tem perdido profissionais a cada dia que passa", uma situação que "tem que ser travada já".



“Não há tempo a perder. O que é preciso neste momento é uma alteração não apenas de ministra, mas de política para o SNS e deixarmos este remendo permanente em que tudo o que o governo tem para oferecer ao SNS são horas extraordinárias ou prestadores de serviços. O que o SNS precisa é de investimento e de profissionais com condições”.



PAN

Para Inês Sousa Real, do Partido Pessoas Animais Natureza, era esperado que a ministra se responsabilizasse pelo estado de degradação do SNS, ainda que a sua demissão não resolva os problemas em causa.

"Tendo em conta o agravar [da situação] nas urgências, sobretudo obstétricas, de alguma forma era esperado que houvesse aqui uma responsabilização política, mas para o PAN aquilo que é fundamental é que exista, por parte do Governo, uma resposta aos problemas estruturais do SNS que todos nós conhecemos. E isso não se vai resolver com a mera demissão de Marta Temido ou de quem for o titular desta pasta."

Inês Sousa Real defende que o primeiro-ministro deve agora focar-se nos profissionais de saúde e nos problemas mais urgentes do SNS.

"Enquanto António Costa não perceber que tem de priorizar o investimento público no país onde ele é necessário, bem que podemos mudar os rostos do Ministério da Saúde, que os problemas vão continuar a existir."