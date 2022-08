António Costa: "Quem quer mudanças políticas tem que derrubar o Governo”

Veja também:

A saída da ministra da Saúde, Marta Temido, não significa uma mudança das políticas do Governo, avisou esta terça-feira o primeiro-ministro, António Costa.



“Os diplomas são dos governos, não são do ministro A nem do ministro B. Achei graça até ver os principais críticos do Governo a dizer que o que importa é a mudança de políticas. Quem quer mudanças políticas tem que derrubar o Governo”, afirmou o primeiro-ministro.

António Costa, numa conferência de imprensa no Palácio de São Bento de reação à demissão da ministra Marta Temido, sublinha que as políticas do executivo receberam a luz verde dos portugueses nas últimas eleições.

“Este Governo tem as políticas que constam no programa de Governo e este programa foi legitimado pelo voto dos portugueses. Portanto, mudanças de políticas é com mudanças de Governo”, frisou o primeiro-ministro, depois de oposição e agentes do setor da Saúde pedirem uma mudança de rumo.