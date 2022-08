Chega. Ventura vai pedir moção de confiança após o caso Mithá Ribeiro

O líder do Chega admite que o partido tem uma fação, que acredita "ser minoritária", que tem uma prespetiva diferente sobre a linha de ação política que o partido deve seguir. "Alguns pensam que temos de fazer uma oposição mais parecida com o PSD e a Inciativa Liberal", defendeu.

É a resposta de Ventura à turbulência que se vive no Chega, e de que o caso do deputado Gabriel Mithá Ribeiro é apenas mais um de uma sucessão de eventos.

O presidente do Chega, André Ventura, disse este domingo, durante a rentrée do partido em Loulé, que vai pedir à mesa nacional a marcação de uma moção de confiança à direção que lidera.

Sobre a possível saída de Mithá Ribeiro do grupo parlamentar do Chega, o líder do partido diz que "um partido é como uma equipa de futebol, tem de ter uma liderança, senão cada um joga por si".

Ainda assim, alerta que não negoceia com base em pré-condições, ao mesmo tempo que afirma não estar imune às vítimas.



Mithá fica na AR, dentro ou fora do Chega

Ontem, o deputado do Chega eleito por Leiria, Gabriel Mithá Ribeiro, que se demitiu de vice-presidente do partido, garantiu que cumprirá o mandato dentro ou fora do partido e avançou que irá iniciar negociações com o presidente do Chega.

"Seja qual for o desfecho deste cenário, cumprirei o mandato até ao final da legislatura e sem abdicar da autonomia do trabalho que desenvolvo no distrito para o qual fui eleito, o distrito de Leiria", disse hoje Gabriel Mithá Ribeiro, numa conferência de imprensa, com limite de número de perguntas aos jornalistas.

