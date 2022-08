Santana volta a sair a meio de um debate televisivo, agora indignado com foto dos anos 90

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, que entrava na discussão por videoconferência, tinha como companheiras de painel as comentadoras Helena Ferro Gouveia e Mafalda Anjos, diretora da revista Visão.

O caso ocorreu durante um debate sobre a privacidade dos políticos, promovido pela CNN Portugal, numa altura em que o tema é muito discutido por toda a Europa depois do caso da primeira-ministra filandesa, Sanna Marin.

Santana Lopes reeditou um dos episódios mais emblemáticos da televisão portuguesa recente, ao sair novamente a meio de um debate. Em 2007, cortaram-lhe a palavra porque José Mourinho chegava ao país, e mais de 15 anos depois, volta a abandonar a meio de uma intervenção, desta vez porque foi exibida uma fotografia dos anos 90 em que aparece com uma fita vermelha na cabeça.

“Está a ver? Eu disse à vossa editora que não queria participar no debate, até porque já sabia que iam pôr provavelmente a fita encarnada”, disse.

O político, de dedo levantado e visivelmente irritado, afirmou que até nem queria participar neste debate porque já intuia que a imagem dos anos 90 seria exibida. Algo que Santana não aceitava, e que disse ter acordado com a editora de política da CNN.

Santana ficou irritado com a exibição reiterada de uma das suas mais icónicas. Trata-se a imagem em que aparece com uma bandana vermelha na cabeça, durante um cruzeiro da discoteca Kapital, nos anos 1990.

Enquanto retirava o microfone de lapela e se levantava do sofá acrescentou: “Eu já saí de um debate por causa de um treinador de futebol chamado José Mourinho. E agora saio outra vez. Boa noite. São iguais!”.



Em 2007, Santana Lopes já tinha feito o mesmo quando saiu dos estúdios da SIC Notícias. Nessa altura, foi a chegada do treinador José Mourinho a Lisboa, a levar a jornalista Ana Lourenço a interromper a entrevista com o então ex-líder do PSD. Ao voltar a estúdio, Santana recusou-se a continuar tendo soltado a frase que ficou na história: "O país está doido".