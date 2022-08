Regresso ao mercado regulado é "insuficiente". Oposição pede descida do IVA no gás

A Iniciativa Liberal (IL) critica o executivo por “inventar medidas administrativas avulso” em vez que baixar o IVA da energia, considerando que ficou por explicar como será paga a possibilidade do regresso à tarifa regulada do gás.

O Governo anunciou que as famílias e pequenos negócios vão poder regressar ao mercado regulado de gás natural, face aos aumentos anunciados pela EDP Comercial e Galp, mas a oposição defende a descida do IVA.

“É caso para dizer que é melhor do que nada”, disse Luís Montenegro, em Grândola, quando questionado pelos jornalistas sobre o anúncio de hoje do Governo relacionado com o setor do gás.

O presidente do PSD , Luís Montenegro, acusa o Governo de “atuar de uma forma muito desordenada” e com “medidas às pinguinhas”, como as relativas ao regresso às tarifas reguladas do gás.

“A medida anunciada pelo Governo reflete-se sobre o preço, mas o Governo continua a furtar-se de abrir mão da receita via IVA, ao não se comprometer com a redução deste imposto, uma medida que para o PAN é inevitável e não mais pode ser adiada, sob pena de contínuo asfixiamento das famílias e das empresas”, salienta Inês Sousa Real.

O PCP considera que as medidas anunciadas pelo Governo são meros paliativos e que “é indispensável” estabelecer preços máximos no gás e na eletricidade.

Em comunicado enviado às redações, os comunistas alegam que a decisão do executivo de levantar as restrições existentes para possibilitar o regresso de famílias e pequenos negócios ao mercado regulado do gás natural foge ao que era “mais decisivo”.

Esta medida deve ser acompanhada, segundo o partido, pela reposição do IVA da eletricidade nos 6%, a descida do imposto sobre o gás para o mesmo valor, devendo o Governo “assumir que as empresas que estão a lucrar com a especulação devem ser objeto da aplicação de impostos extraordinários”.



O Bloco de Esquerda (BE) afirma que a possibilidade de famílias e pequenos negócios regressarem à tarifa regulada do gás é uma medida “tardia e insuficiente”, acusando o Governo proteger os lucros excessivos das empresas e recusar uma “tributação adequada”.

“Há muito que o Bloco defende a possibilidade de regresso à tarifa regulada. A medida é tardia e insuficiente”, criticou o dirigente do BE Jorge Costa numa publicação na rede social Twitter em reação às medidas hoje anunciadas pelo Governo para mitigar os aumentos do gás anunciados na quarta-feira.

Para os bloquistas, o “caminho é controlo dos preços, a tributação dos lucros e a redução do IVA”.