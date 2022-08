Líder do PSD acusa Governo de medidas "às pinguinhas" para responder a aumento da energia

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou o Governo esta quinta-feira de "atuar de uma forma muito desordenada" e com "medidas às pinguinhas", como as relativas ao regresso às tarifas reguladas do gás.

"É caso para dizer que é melhor do que nada", disse Luís Montenegro, em Grândola (Setúbal), quando questionado pelos jornalistas sobre o anúncio do Governo relacionado com o setor do gás.

O Governo anunciou que vai propor o levantamento das restrições legais existentes para permitir o acesso às famílias e pequenos negócios ao mercado regulado, face aos aumentos anunciados na quarta-feira.

Mas, para o presidente do PSD, apesar de esta medida ser "melhor do que nada, é ainda muito pouco e muito insuficiente para aquilo que são os efeitos que se começam a fazer sentir e já se sentem em muitas famílias portuguesas".

"O Governo está a atuar de uma forma muito desordenada, com medidas um bocadinho às pinguinhas, semana sim semana não vai dizendo qualquer coisa e preanunciou para setembro um pacote mais robusto", disse Montenegro, durante uma visita à Feira de Agosto, em Grândola.