Deputado Mithá Ribeiro pede demissão da vice-presidência do Chega

Em resposta, o deputado do Chega, que chegou a ser indicado à vice-presidência da Assembleia da República, anunciou o pedido de demissão da vice-presidência do partido a Ventura.

No domingo, o partido publicou um despacho em que anunciava uma “reorganização dos vários órgãos partidários”, atribuindo a André Ventura, presidente do partido, a Coordenação do Gabinete de Estudos, do qual Mithá Ribeiro era até então coordenador.

O deputado Gabriel Mithá Ribeiro apresentou a demissão da vice-presidência do Chega. A renúncia surge após ter sido afastado do cargo de coordenador do gabinete de estudos do partido, que passa agora a ser assumido “provisoriamente e com efeitos imediatos” por André Ventura, até à realização de um novo Conselho Nacional.

“Na sequência do meu pedido de demissão de vice-presidente do partido Chega, a 9 de julho do corrente ano, o mesmo torna-se inevitável face ao comunicado do meu afastamento do cargo de coordenador do Gabinete de Estudos por decisão de Vossa Excelência, datado de 21 de agosto”, indica a troca de emails entre Mithá Ribeiro e Ventura, partilhada pelo deputado nas redes sociais esta segunda-feira.



No sábado, Mithá Ribeiro já tinha demonstrado o descontentamento com a direção de Ventura, ao partilhar no Facebook um texto assinado por Pedro Arroja, que foi mandatário nacional do Chega, no qual se critica a ausência de propostas do partido na área da Justiça.

Um dos 12 deputados eleitos nas legislativas de janeiro, Mithá Ribeiro foi o principal responsável pelo programa eleitoral do Chega.