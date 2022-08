Renúncia de Sérgio Figueiredo a cargo nas Finanças é "desfecho natural" após escolha discutível

O PCP considerou esta quarta-feira que a renúncia do antigo diretor de informação da TVI ao cargo de consultor do ministro das Finanças foi o “desfecho natural” para uma decisão da tutela baseada em “critérios discutíveis”.

“Ele lá saberá”, reagiu o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP João Dias Coelho, depois de ser questionado pelos jornalistas sobre a renúncia de Sérgio Figueiredo, durante uma conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.

Na ótica do dirigente comunista, “trata-se de um desfecho natural face a uma decisão baseada em critérios discutíveis, pela forma e pelo conteúdo”.