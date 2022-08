Bloco diz que renúncia de Sérgio Figueiredo não absolve Costa nem Medina

O Bloco de Esquerda considerou esta quarta-feira que a renúncia de Sérgio Figueiredo a um cargo no Ministério das Finanças era um “desfecho inevitável”, que não absolve Fernando Medina de um “processo reprovável” nem o primeiro-ministro “de uma desresponsabilização inaceitável”.

“O desfecho inevitável. Mostra como é possível travar os caprichos da maioria absoluta com a mobilização da opinião pública”, lê-se numa publicação do líder parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares, na sua conta oficial da rede social Twitter.