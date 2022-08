Chega questiona inquérito a agentes da PSP e propõe louvor

O Chega questionou esta terça-feira a abertura de um inquérito à atuação da PSP na detenção de um homem em Lisboa, considerando que os agentes agiram “dentro dos limites da força necessária”, e apresentou um voto de louvor.

Na pergunta endereçada ao ministro da Administração Interna (MAI), e à qual a agência Lusa teve acesso, os deputados do Chega defendem que na detenção de um cidadão, no sábado, no Bairro Alto, em Lisboa, foi “notória a ação dos agentes dentro dos limites da força necessária”.

Assim, questionam “qual a razão para que o MAI tenha insistido na abertura de um inquérito”, alegando que passa “uma mensagem pública de reprovação e censura aos referidos agentes e que desautoriza ainda mais as forças policiais”.

“Atendendo a que o cidadão se recusou a identificar-se, resistiu à detenção e representava perigo público na medida em que se encontrava armado e a ameaçar outros cidadãos e inclusivamente os próprios polícias, qual era a atuação por parte destes que o senhor ministro esperava?”, pergunta também o partido de extrema-direita, defendendo que José Luís Carneiro deveria “defender a instituição que tutela”.

Na iniciativa, o Chega considera também que o vídeo que circula nas redes sociais tem “o objetivo claro de denegrir a imagem da PSP”.

Na mesma pergunta dirigida ao ministro José Luís Carneiro, através do parlamento, o Chega quer saber qual “o procedimento que deve ser adotado no caso de perigo iminente para a segurança pública” e “quais as consequências para um agente da polícia que assistindo a uma situação de perigo para os cidadãos opte por não intervir”.

O Grupo Parlamentar do Chega pede ainda números de quantos polícias “ficaram gravemente feridos em serviço e quantos acabaram por falecer” nos últimos cinco anos.